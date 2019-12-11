Водительские права уже можна показывать через приложение в бета-режиме — Минцифры

Приложение "государства в смартфоне" запускается в бета-режиме, первые услуги которые будут доступны в приложении: электронные водительские права и технический паспорт, чтобы протестировать приложение нужно зарегистрироваться.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров на брифинге по результатам заседания правительства.

"Сегодня мы запускаем первую очередь бета-тестирования приложения Дія.

Первые услуги которые будут в приложении: возможность использовать электронные права и техпаспорт. Реально, офлайн в жизни, с помощью приложения", - заявил он.

Также Федоров заявил, что в приложении будет возможность общаться с государством через мессенджеры и задавать вопросы.

Чтобы принять участие в бета-тестировании нужно зарегистрироваться на сайте team.diia.gov.ua.

Министерство цифровой трансорфмации ищет водителей с водительскими правами и/или техпаспортом.

На первой волне тестирования только 20 000 пользователей iOS и Android смогут испытать приложение.

Федоров также отметил, что разработка приложения ничего не стоила государственному бюджету.

"Это приложение мы разработали за несколько месяцев, до этого его не могли разработать лет 20.

Наши партнеры это компания ЕPAM, мы потратили 0 гривень бюджета и скоро получаем это приложение на баланс за 1 грн .

И это также хороший сигнал, потому что это впервые в истории украинские компании такого масштаба готовы помогать", - подчеркнул министр.

Также Федоров поблагодарил МВД за сотрудничество во внедрении новых функций.

"Я очень рад шо в работу включились МВД. Это положительный опыт взаимодействия министерств в государстве".



Экономическая правда