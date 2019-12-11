Топ-10 отраслей в которых больше всего зарабатывают "оптовики"

Торговля топливом, разнородными продуктами и зерном - наиболее прибыльные направления среди оптовых торговцев Украине.

Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитиков YouControl.

Оптовая торговля - в общем достаточно "денежный" вид деятельности. Отдельные ее направления имеют суммарную выручку компаний, измеряется сотнями миллиардов гривен.

Аналитики сформировали топ самых прибыльных направлений деятельности по общей выручкой всех предприятий Украины, в которых указана одна из категорий опта как основной КВЭД.

Согласно данным YouControl, системы для проверки контрагентов, в 2018 году больше всего заработали компании, торгующие твердым, жидким, газообразным топливом и подобными продуктами.

Выручка предприятий, работающих в этой категории, оказалась больше, чем суммарно в всей второй пятерки ТОПа.

Такой результат закрепляется и тем, что из ТОП-20 компаний-оптовиков 2018 четверть торгует именно топливом. Среди них "ДТЭК Трейдинг", "Вог-Трейд", "Окко-бизнес контракт", "БНК Украина", "Нефтетрейд ресурс".

Покупка-продажа угля, газа и нефтепродуктов - самый масштабный сегмент отечественного рынка оптовой торговли.

В частности, на весомый объем выручки влияет то, что на этом рынке компании-посредники могут установить значительную наценку на горючее, которое реализуется промышленными потребителями.

Сказывается и то, что выйти на этот рынок может ограниченный круг предприятий. Также он отличается административной зарегулированностью на отдельные виды топлива. Эти особенности часто способствуют формированию монопольной ренты и как следствие - высоким показателям выручки.

На втором месте оказалась одна из любимых категорий украинского бизнеса - "Неспециализированная оптовая торговля". КВЭД "Неспециализированная оптовая торговля" "любят" как крупные оптовики, занимающиеся реализацией разнообразной продукции, так и многие компании с признаками фиктивности.

А третьей в ТОПе стала реализация зерна, необработанного табака, семена и корма для животных. "Бронзу" зернотрейдеров легко объяснить аграрной специализацией экономики Украины, где торговля зерном занимает ключевые позиции в структуре отечественного экспорта.

Стоит заметить, что такие аграрные "монстры", как "Кернел-Трейд" и "Нибулон", указывают именно оптовую торговлю зерном как основной вид деятельности.

В целом же десятка категорий опта оказалась очень разнообразной - украинские компании активно торгуют агротоваров и продуктами питания, товарами тяжелой и обрабатывающей промышленности, фармацевтическими товарами, химическими продуктами и тому подобное.

Интересно также то, сколько именно компаний смогли так много наторговать для своих категорий.

Например, 120 млрд грн выручки в категории "Оптовая торговля табачными изделиями" сгенерировали всего 47 предприятий, среди которых лидирующие позиции занимают "Тедис Украина", "ФСМД" и "Бритиш Американ Тобакко Сейлз энд Маркетинг Украина".

А вот 444 млрд грн для "Неспециализированной оптовой торговли" заработали более 18 тыс. компаний. Поэтому, скорее всего, они обеспечили свои высокие показатели не столько выручкой отдельных крупных игроков, сколько массовостью.

Хотя, стоит вспомнить, что среди ТОП-20 оптовиков есть предприятия, которые успешно работают в этой категории: "Метинвест-СМЦ", "АДМ Юкрейн", "Статус-Трейд".

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