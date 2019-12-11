Гривня приостановила укрепление
Среда, 11 декабря 2019, 09:00
Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 2 копейки, установив его на 10 декабря на уровне 23,69 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 26,24 (на 10 декабря - 26,24 гривни).
Напоминаем:
10 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 23,70 - 23,72 гривни за доллар.
10 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 23,60 - 23,64 гривни за доллар.
Экономическая правда
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