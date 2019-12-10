Нацкомиссия по тарифам повысила тарифы "Укрэнерго"

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКУ) утвердила новые тарифы НЭК "Укрэнерго" на 2020 год на передачу электрической энергии на уровне 155,40 грн/МВт·ч (на 33% больше, чем было) и услуги по диспетчерскому (оперативно-технологическому) управлению - 10,23 грн/МВт·ч (На 27% больше, чем было раньше).

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

Причиной роста стало увеличение почти вдвое (до 5,8 млрд грн грн) расходов на приобретение электроэнергии для компенсации технологического расхода, что связано с изменением механизма выполнения спецобязательств (ПСО), уложенных в том числе на оператора системы передачи.

В Укрэнерго сообщают, что по сравнению со средним тарифом с момента запуска нового рынка электроэнергии во II полугодии 2019 (165,89 грн/МВт·ч) тариф НЭК "Укрэнерго" на передачу уменьшился на 6,32%.

Как отмечается, 3 декабря, на открытом обсуждении тарифов НЭК "Укрэнерго" на 2020 год рассматривался тариф на передачу электроэнергии в размере 135,78 грн/МВт·ч.

Как сообщается, сегодня Укрэнерго покупает 80% электроэнергии для компенсации технологических потерь в сетях в ГП "Гарантированный покупатель" по предельной цене НАЭК "Энергоатом" (самой низкой на рынке).

В то же время после изменений механизма ПСО (утверждены Постановлением КМУ от 09.12.2019 № 1003) весь объем этой электроэнергии Укрэнерго придется покупать на свободных сегментах рынка по рыночной цене, которая значительно выше цены электроэнергии атомной генерации.

Несмотря на это, стоимость электроэнергии, приобретенной на свободном рынке, будет больше, чем предельная цена атомной генерации.

В частности, при расчете затрат на приобретение электроэнергии для компенсации технологического расхода взята цена закупки электроэнергии на рынке "на сутки вперед" в октябре 2019 на основе почасовых ежесуточных цен купли-продажи электроэнергии и почасовых ежесуточных объемов технологических затрат на ее передачу.

Экономическая правда