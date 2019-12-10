Невозвращение Приватбанка, тарифы и реформы — условия для транша от МВФ

Для получения очередного транша МВФ ждет от Украины принятия закона о невозможности возвращения банков экс-владельцам, урегулирование тарифов и завершение реформ.

Об этом говорится в материале ЭП.

Как известно, условия меморандума, текст которого еще готовится, делятся на prior actions (предварительные действия) и действия, необходимые для получения каждого транша программы.

Собеседники ЭП в Национальном банке и правительстве называют такие возможные prior actions. Большинство из них Украина ужа выполнила.

Принятие бюджета-2020. Сразу после внесения законопроекта о бюджете на следующий год в парламент власть дала понять - ко второму чтению он изменится. В плане также было актуализировать макропрогноз на следующий год.

Кредитор ждал, какими будут эти изменения. 14 ноября - именно во время пребывания миссии в Украине - Рада приняла смету на следующий год. Бюджет изменился, но в рамках допустимых параметров.

Закон о возвращении уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Уголовная ответственность за незаконное обогащение была введена в 2015 году. В феврале 2019 Конституционный Суд ее отменил, что вызвало серьезное беспокойство со стороны международных партнеров. 30 октября парламент вернул эту норму в Уголовный Кодекс.

Формирование независимых наблюдательных советов в государственных банках. Реформа корпоративного управления в госбанках споткнулась на конфликте НБУ с Ощадбанком. Регулятор не согласовал кандидатуры членов наблюдательного совета банка, что стало причиной публичного скандала.

Министр финансов Оксана Маркарова в интервью ЭП сообщила, что независимые наблюдательные советы Ощадбанка и Укрэксимбанка будут сформированы до конца 2019 года.

Сейчас отбор кандидатов на финальном этапе - НБУ согласовывает последние кандидатуры.

Реформа налоговых и таможенных органов. Распределение ДФС, полноценный запуск работы государственной таможенной и налоговой служб - один из пунктов меморандума. Осенью прошлого года правительство анонсировало распределение ДФС. С тех пор становления каждой из службу происходит своим ходом.

Из последних событий: 8 Декабря обновленная таможенная служба официально начала свою работу.

Урегулирование вопроса с ограничениями на коммунальные тарифы. В июне 2019 правительство Владимира Гройсмана ввело предельный уровень цен на 1 Гкал теплоэнергии в системе централизованного отопления городов областного значения и Киева на уровне 1,4 тыс. грн.

Гройсман тогда объяснял желанием побудить местные власти вкладывать средства местных бюджетов в модернизацию ЖКХ, а также снижением цен на газ.

Правительство Гончарука недавно отменило эти ограничения, мотивируя свое решение тем, что такие ограничения противоречат требованиям МВФ и могут привести к потерям местных бюджетов.

Изменения в законы о Фонде гарантирования вкладов и НБУ. Один из важных для МВФ пунктов - обезопасить неплатежеспособные банки от возвращения недобросовестным экс-акционерам. При этом предполагается, что экс-владельцы смогут получить компенсацию за понесенные убытки вследствие признания банка неплатежеспособным, если факт этих убытков будет доказан в судебном порядке.

"Эти изменения будут иметь целью усиления полномочий НБУ и Фонда гарантирования вкладов. Они будут относиться ко всем банкам, которые уже признаны неплатежеспособными и которые могут таковыми стать в будущем", - утверждает источник ЭП в правительстве.

Изменения будут иметь значение не только для кейса Приватбанка, но и для других случаев, когда экс-владельцы банков судятся и выигрывают суды против государства.

"В меморандуме нельзя прописать "Гарантируем не возвращать Приват Коломойскому". Любой намек на это расцениваться как давление на суд", - объясняет собеседник ЭП.

Ситуацию осложняет то, что 19 декабря Шестой апелляционной админсуд рассмотрит апелляционную жалобу государства на решение Окружного админсуда от 18 апреля об отмене национализации Приватбанка.

По информации ЭП, для МВФ также имеют значение реформы, которые с разной степенью детализации могут быть отражены в меморандуме: речь идет о земельной реформе, анбандлинге Нафтогаза, продолжении антикоррупционной и судебной реформ и стресс-тестирование банков.

Подробнее о договоренности Украины и МВФ читайте в материале: МВФ - Украине: политическая поддержка сейчас, а транш - потом