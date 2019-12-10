Первая работа: две трети украинцев начинают работать до 20 лет – исследование

Молодые украинцы устраиваются на работу довольно рано - 69% опрошенных устроились на работу в возрасте до 20 лет.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое провело МакДональдз в Украине в партнерстве с онлайн-платформой OLX Работа.

"Каждый третий опрошенный говорит, что самое главное, чего его научила первая работа, - умение работать с людьми", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 65% украинцев начинают работать в студенческом возрасте, треть опрошенных начали работать в 17-18 лет, около четверти еще раньше - до 17 лет.

"Результаты опроса, проведенного компанией МакДональдз совместно с онлайн-платформой OLX Работа, показали, что 40% искали работу через друзей или знакомых, почти каждому пятому помогли устроиться на работу родители, а 18% нашли работу с помощью альма-матер (через преподавателей или ярмарки вакансий).

13% опрошенных находили работу через сайты вакансий, газеты или листовки", - говорится в результатах исследования.

37% опрошенных начали сразу приобретать опыт по специальности, для 12% первая работа частично соответствует выбранной профессии, а более половины устраиваются на первую работу не по специальности (51%).

Мотивацией к выходу на работу чаще всего является желание иметь собственный доход: 40% опрошенных искали работу как источник заработка, а размер заработной платы для большинства был главным фактором выбора.

Для 22% первая работа была возможностью набраться опыта. Менее 3% опрошенных начинали свой карьерный путь за компанию с другом.

"Размер зарплаты стал решающим в выборе работы для большинства украинцев (52%), причем мужчины больше обращают внимание на размер зарплаты, чем женщины (57% против 42%). Но зарплата остается решающим фактором в выборе не только в начале карьеры, но и на дальнейшем карьерном пути", - говорится в сообщении.

По данным OLX Работа, уровень зарплат в категории "Начало карьеры", где обычно размещают вакансии для студентов, в 2019 году составил примерно 9000 грн в месяц, а ставка за час составила 100 грн.

Экономическая правда