Firefly планирует собирать 24 ракеты в год, в частности на "Южмаше"

Украинско-американский стартап Firefly благодаря заводам в Техасе, Майами и мощностям "Южмаша" в перспективе планирует собирать 24 ракеты в год.

Об этом рассказал основатель Firefly Максим Поляков в интервью ЭП.

Стартап сейчас заканчивает изготовление трех ракет. В 2020 году он планирует построить ещё шесть.

В перспективе, говорит Поляков, завод в Техасе будет собирать восемь ракет в год.

Еще один завод, который компания строит в Майами, плюс мощности "Южмаша" позволят собирать 24 ракеты в год.

Поляков оценивает мировой оборот космических услуг в 330 млрд долл, и ожидает, что через пять лет тот достигнет 1 трлн долл.

По его словам, сейчас потребность в запусках значительно превышает возможности.

"Если вы сейчас хотите "запуститься", то нужно оплатить всю стоимость запуска и ждать два года", - говорит бизнесмен.

Благодаря таким рыночным условиям Firefly Aerospace уже продал шесть запусков Израилю, продает запуски Франции, Швеции, США.

После "обкатки" ракеты Firefly Alpha Поляков планирует начать разработку более грузоподъемной ракеты Firefly "Бета" грузоподъемностью 4 тонны.

Читайте больше в интервью: "Сынок, ракетчиком ты не станешь": история Максима Полякова и его космического стартапа Firefly

Экономическая правда