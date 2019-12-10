Искусственный интеллект Google "выучил" украинский язык
Алгоритм поиска Google BERT, способный распознавать предложения и его составные части в запросах пользователей, пополнился более чем 70 языками.
Источник: Google блог, Google SearchLiaison в Twitter
Детали: Google BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) – алгоритм, улучшающий релевантность результатов поиска за счет способности анализировать целые предложения – в том числе предлоги и словосочетания – вместо ключевых фраз.
Алгоритм использует нейронную сеть, которая наделяет поисковую систему "пониманием" на разных языках. Сначала он работал только на английском для запросов в США.
10 декабря Google добавил в алгоритм способность "распознавать" более 70 языков, в том числе украинский.
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