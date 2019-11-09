ГБР проверяет налоговиков, не заметивших уклонения от уплаты акциза на 1,6 миллиона

Следователи Госбюро расследований расследуют уголовное производство по факту возможного злоупотребления служебным положением должностными лицами ГУ ГФС в Днепропетровской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Отмечается, что действия налоговиков привели к уклонению от уплаты предприятием акцизного налога на сумму 1,637 млн грн.

"По предварительной информации: при проверке производителя табачной продукции работники налоговой не заметили уклонения от уплаты акцизного налога на сумму 1 млн 637 тыс грн.

Состоялись санкционированные обыски в помещениях Главного управления ГФС в Днепропетровской области и по месту ведения хозяйственной деятельности предприятия", - говорится в сообщении.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Генпрокуратура.

Квалификация уголовного производства: злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса).

Экономическая правда