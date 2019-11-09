ГБР проверяет налоговиков, не заметивших уклонения от уплаты акциза на 1,6 миллиона
Следователи Госбюро расследований расследуют уголовное производство по факту возможного злоупотребления служебным положением должностными лицами ГУ ГФС в Днепропетровской области.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Отмечается, что действия налоговиков привели к уклонению от уплаты предприятием акцизного налога на сумму 1,637 млн грн.
"По предварительной информации: при проверке производителя табачной продукции работники налоговой не заметили уклонения от уплаты акцизного налога на сумму 1 млн 637 тыс грн.
Состоялись санкционированные обыски в помещениях Главного управления ГФС в Днепропетровской области и по месту ведения хозяйственной деятельности предприятия", - говорится в сообщении.
Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Генпрокуратура.
Квалификация уголовного производства: злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса).
Экономическая правда
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