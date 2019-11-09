Спешка в земельной реформе неуместна - управляющий партнер ЕБРР

Управляющий партнер ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне считает, что быстрое введение земельной реформы в Украине может привести к необратимым ошибкам.

Об этом он сказал на Киевском международном экономическом форуме, передает "Интерфакс-Украина".

"Мантра, которую мы постоянно слышим, в том числе слышали и в Мариуполе (на инвестиционном форуме - ред.) на прошлой неделе, - "нам нужно спешить, сделать все как можно быстрее, да, будут ошибки, но потом мы их исправим". Земельная реформа - такое место, где нельзя допускать ошибки, они будут необратимы.

Давайте возьмем паузу, подумаем и сделаем все постепенно и правильно. И сохраним права малых фермеров", - подчеркнул Патроне

Соглашается с ним заместитель руководителя управления корпоративных финансов Европейского инвестиционного банка Жан-Жак Сулакру.

"Украине не стоит спешить. Я бы рекомендовал делать это постепенно, сначала решая вопрос земель в государственной собственности, приватизируя ее", - отметил Сулакру.

В то же время глава инвестиционного фонда Dragon Capital Томаш Фиала отметил, что бизнес ожидает открытия рынка с 1 октября 2020 года.

"Моя рекомендация была бы использовать это окно возможностей - политических возможностей и политической воли на раннем этапе, поскольку со временем это желание может уменьшиться и продвинуть такие непопулярные реформы было бы труднее", - заявил Фиала.

Напомним:

Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства опубликовало для обсуждения законопроект об обращении земель сельскохозяйственного назначения.

Согласно законопроекту, с 1 октября 2020 года отменяется запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Возможность покупать землю будет у украинских физических и юридических лиц, территориальных общин и государства.

Законопроектом предусмотрено преимущественное право арендатора на покупку земельного участка.

Концентрация земли в собственности определена на уровне 15% области и 0,5% страны.

Земли государственной и коммунальной собственности будут реализовываться на торгах. Стартовая цена продажи - нормативная денежная оценка.

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