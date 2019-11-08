Компания Коломойского начала поставки мазута для "Центрэнерго"

"Укртатнафта" стала победителем тендера государственного "Центрэнерго" на поставку малозольного низкосернистого мазута.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Общий объем поставок в рамках соответствующего контракта составляет 2 тысячи тонн.

В настоящее время "Укртатнафта" уже отгрузила заказчику 1,15 тыс. тонн продукта.

"Мазут, производит "Укртатнафта", соответствует современным европейским стандартам и обновленной норме техрегламента по содержанию серы – не более 1%", – отмечается в сообщении.

По данным издания enkorr, последний раз мазут производства Кременчугского НПЗ "Укртатнафты" поставлялся на теплоэлектростанции "Центрэнерго" по железной дороге в 2010 году.

В 2018–2019 годах основным источником поставки ресурса для "Центрэнерго" был Шебелинский ГПЗ государственной "Укргаздобычи".

Напоминаем:

В июле ЭП сообщила, что экс-директор "ДРФЦ" Виталий Беляков с начала июля стал новым неофициальным куратором угольной отрасли, сменив в этой "должности" Виталия Кропачева.

Инициатором смены смотрящих стал Игорь Коломойский, а предприятия группы "Приват" начали сотрудничество с государственным "Центрэнерго", покупая у него дешевую электроэнергию и продавая ему дорогой уголь.

Экономическая правда