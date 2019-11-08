Фонд гарантирования продал пул активов банков за рекордные 850 миллионов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продал пул активов "Дельта Банка", банка "Надра" и банка "Финансы и кредит" за рекордные для фонда 849,4 миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

Минимальная цена торгов была установлена ​​на уровне 679,5 млн грн. Аукцион был проведен по голландской модели.

В процессе конкурентной борьбы победительницей стала одна из двух компаний-участниц - ООО "ФК "Инвестохиллс Веста". Организатором торгов выступила компания "Фьост Файненшиал Нетворк Юкрейн" (FFN).

Основные активы, включенные в этот пул, - задолженность по кредитам группы компаний "Яблочный дар" и "Росава".

Взыскание задолженности группы компаний "Яблочный дар" перед "Дельта Банк" будет зависеть от решений судов по соответствующим искам, рассмотрение которых в настоящее время продолжается. К тому же одна из компаний, входящих в группу "Яблочный дар", ООО "Танк Транс", в настоящее время находится в процедуре ликвидации.

"Росава", должник перед банком "Финансы и Кредит", также, по данным Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, находится в процедуре ликвидации.

Все активы, включенные в пул, до этого неоднократно выставлялись на торги, сначала по частям, а после того, как покупателя не было найдено - в составе мелких пулов.

Экономическая правда