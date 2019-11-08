После старта рынка земли общины могут получить более 7 миллионов га сельхозугодий
7,2 миллиона гектаров земли будет передано в управление общин после открытия рынка земли.
Об этом со ссылкой на данные Госгеокадастра сообщили в Общественной коалиции "За отмену земельного моратория".
Согласно проектам земельной реформы, предложенными правительством и парламентским комитетом по вопросам аграрной политики, государственная земля должна быть передана в управление общин.
После инвентаризации земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной собственности было выявлено, что общины контролируют 2,2 млн га сельхозугодий, а государство - 7,2 млн га. В лидерах оказались Полтавская область, где государство владеет 476,3 тыс га, Одесская - 459,3 тыс га и Черниговская - 417,7 тыс га.
За неполные четыре года объемы государственных земель уменьшились на 10%, с 10,5 млн га до 9,4 млн га.
Напомним, что после вступления в силу в 2002 году Земельного кодекса в подчинении местных общин осталось только около 12% территории Украины - земли, расположенные преимущественно в пределах населенных пунктов. А 88% земель является вотчиной органов государственной власти - Госгеокадастра, районных и областных государственных администраций и Кабинета министров.
Напоминаем:
С начала 2018 года идет процесс передачи земли общинам.
За год 646 общин получили почти 1,5 млн гектаров земли.
По мнению экспертов, процесс идет очень медленно, и на практике общины сталкиваются с количеством проблем и ограничений.
Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства опубликовало для обсуждения законопроект об обращении земель сельскохозяйственного назначения.
Согласно законопроекту, с 1 октября 2020 года отменяется запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения.
Возможность покупать землю будет у украинских физических и юридических лиц, территориальных общин и государства.
Законопроектом предусмотрено преимущественное право арендатора на покупку земельного участка.
Концентрация земли в собственности определена на уровне 15% области и 0,5% страны.
Земли государственной и коммунальной собственности будут реализовываться на торгах. Стартовая цена продажи - нормативная денежная оценка.
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Экономическая правда
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