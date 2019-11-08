Кабмин планирует запретить одному энергоимпортеру иметь на рынке более 30%

В правительстве рассматривают план диверсификации источников энергоресурсов, в рамках которого из одного источника Украина не сможет получить более 30% энергетического ресурса (нефти, газа или угля).

Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель во время Киевского международного экономического форума, передает hronadske.

"Правительство рассматривает возможность диверсификации поставок энергетических ресурсов в Украине. Закладывается логика, что не может быть более 30% источников из одного источника. Для ядерного топлива закладывается логика - не более 51% поставок из одного источника энергии", - подчеркнул министр.

По его словам, Украина должна становиться более энергонезависимой и использовать больше энергоресурсов (газа, нефти и угля), которые добываются в Украине.

"Украина добывает примерно 1,2-1,4% от запасов, которые есть, другие страны - 4-5%. В Украине плохой показатель несмотря на то, что мы независимая страна", - добавил он.