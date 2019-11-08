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Курс валют на 8 ноября: межбанк, наличный и "черный" рынки

Пятница, 8 ноября 2019, 11:14

8 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,48 - 24,51 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:55 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,50 - 24,53 гривни;

Евро - 27,07 - 27,10 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 24,39 - 24,61 гривни. Евро покупают по 26,85 гривни, продают по 27,29 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 24,48 - 24,57 гривни, евро - 27,04 - 27,14 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 11 копеек, установив его на 8 ноября на уровне 24,51 гривни за доллар.

7 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,57 - 24,60 гривни за доллар.

7 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,48 - 24,51 гривни за доллар.

Экономическая правда

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