Все разделы
Укр / Рус

Гривня продолжает укрепляться

Пятница, 8 ноября 2019, 09:17

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 11 копеек, установив его на 8 ноября на уровне 24,51 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,15 (на 7 ноября - 27,35 гривни).

Напоминаем:

7 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,57 - 24,60 гривни за доллар.

7 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,48 - 24,51 гривни за доллар.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

курс

powered by lun.ua
Материалы по теме
Гривня на закрытии межбанка немного укрепилась 16 октября 2019, 18:09
Гривня укрепилась на закрытии межбанка 12 сентября 2019, 17:09
Курс валют: межбанк, наличный и "черный" рынки 12 сентября 12 сентября 2019, 11:28
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!