Гривня продолжает укрепляться

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 11 копеек, установив его на 8 ноября на уровне 24,51 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,15 (на 7 ноября - 27,35 гривни).

Напоминаем:

7 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,57 - 24,60 гривни за доллар.

7 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,48 - 24,51 гривни за доллар.