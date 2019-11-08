Гривня продолжает укрепляться
Пятница, 8 ноября 2019, 09:17
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 11 копеек, установив его на 8 ноября на уровне 24,51 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,15 (на 7 ноября - 27,35 гривни).
Напоминаем:
7 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,57 - 24,60 гривни за доллар.
7 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,48 - 24,51 гривни за доллар.
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