Топ-20 самых надежных банков: украинцы доверяют иностранному капиталу

Из топ-20 банков в рейтинге - 15 с иностранным капиталом, 4 - государственных и только один коммерческий украинский.

Об этом свидетельствует рейтинг журнала НВ и инвесткомпании Dragon Capital.

Несколько лет подряд рейтинг возглавляет украинская дочерняя компания австрийского Raiffeisen Bank International.

В топ-10 попали также Укрсиббанк, Ситибанк, ИНГ Банк, Креди Агриколь Банк, ОТП Банк, ПриватБанк, Укрэксимбанк, Ощадбанк и ПроКредит Банк. В список попал лишь один коммерческий банк с "украинским паспортом" — ПУМБ олигарха Рината Ахметова.

Самый прибыльный украинский банк — ПриватБанк — занимает в рейтинге седьмое место. По данным НБУ, его прибыль за последние три квартала этого года (27,4 млрд грн) более чем вдвое превышает прибыль всех остальных 75 украинских банков вместе взятых.

Отсюда и рекордная рентабельность капитала — соотношение чистой прибыли к собственному капиталу у Привата — 101%. По этому показателю ближе всех к нему Ситибанк (90%), у лидера рейтинга надежности — Райффайзен Банка Аваль — 41%. При этом в портфеле ПриватБанка 81% неработающих кредитов. У Райффайзен Банка Аваль таких всего 8%.

НВ

НВ

Как считали рейтинг:

Место в рейтинге определялось инвестиционной компанией Dragon Capital, исходя из суммы баллов, которую банк получил на основе следующих показателей:

Достаточность капитала — отражает запас собственного капитала для покрытия возможных потерь от деятельности.

Ликвидность — отражает возможность банка выполнять свои обязательства без задержек.

Доверие вкладчиков — отражает динамику депозитов населения и бизнеса в текущем году.

Поддержка акционеров — принадлежность к надежной бизнес-группе (или госсектору) существенно повышает шансы дополнительного финансирования в случае кризисных ситуаций.

Доходность банка — включает рентабельность капитала, то есть превышение доходов банка над расходами в расчете на вложенный капитал.

Качество активов — отражает долю проблемных кредитов в общем портфеле банка.

Качественные показатели — прозрачность деятельности банка, сбалансированность риск-менеджмента, репутация.