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Топ-10 компаний авиа и водного транспорта - исследование

Четверг, 7 ноября 2019, 13:16

Среди топ-10 компаний водного транспорта по выручке 2018 года лидирует "Укрречфлот", среди авиаперевозчиков - МАУ.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного аналитиками YouControl.

Наибольшая выручка за 2018 год среди компаний водного транспорта - в "Укрречфлота" (1-1,5 млрд), также в топ-3 - ЧАО "УДП" (850-900 млн) и ООО "Пи энд Оy Mepитайм Юкрейн" (400 -450 млн).

Топ-10 компаний водного транспорта

Назва компанії Виручка 2018 року
АСК "Укррічфлот" 1,0 - 1,5 млрд
ПРАТ "УДП" 850 - 900 млн
ТОВ "Пі енд Оy Mepiтайм Юкрейн" 400 - 450 млн
ТОВ "Стивідорна інвестиційна компанія" 250 - 300 млн
ТОВ "Укрфлот-Сервіс" 150 - 200 млн
ТОВ "Укрферрі" 100 - 150 млн
ТОВ "АРТМА" 95 - 100 млн
ТОВ "РТК" 75 - 80 млн
ПРАТ "КРРП" 65 - 70 млн
ТОВ "Еніре" 65 - 70 млн

Табл. ТОП-10 компаний водного транспорта по выручке 2018 года

"Количество направлений, которыми занимается эти топ-10 предприятий, достаточно скромное. Их всего два и это грузовой морской (7 компаний) и речной транспорт (3 компании)", - говорится в сообщении.

Среди этих компаний только три предприятия были основаны в 90-х годах ( "Укрречфлот", "УДП", "КРРП"). Еще трое ( "Стивидорная инвестиционная компания", "АРТМА" и "Енире") работают на рынке с 2000-х, а остальные четверо - созданы, начиная с 2010 (в том числе две - "Укрфлот-Сервис" и "Пи энд Оy Mepитайм Юкрейн " - в 2017 году).

 

"Компании из топ-10 являются финансово стабильными. Половина из них имеет показатель FinScore (индекс финансовой устойчивости от YouControl) - А, еще три - В. При этом только два предприятия имеют FinScore С (не ниже среднего) , и ни одно - D (очень низкий уровень устойчивости)", - заявляют аналитики YouControl.

5 компаний в течение прошлого года зарабатывали экспортом. "Укрречфлот", "УДП" и "Пи энд Оy Mepитайм Юкрейн" продавали в Румынию, Эстонию, Австрию, Болгарию и ОАЭ в основном различные суда, плавучие маяки, краны, баржи, буксиры.

"Стивидорная инвестиционная компания" экспортировала в Мальту и Чехию топливную древесину, стружку, опилки и т.д. Разнообразный экспорт, более 200 категорий товаров, имела "Укрферри" - она ​​реализовала в Грузии и Словакии хлебобулочные и кондитерские изделия, колбасы и мясо, сыры и другие молочные продукты, рыбу, соусы и многое другое.

Топ-10 авиаперевозчиков

В отличие от водного транспорта, мощные игроки авиарынка занимаются не грузовыми, а пассажирскими авиаперевозками. Все из десятки перевозчиков работают в категории "Пассажирский авиационный транспорт".

Лидер рейтинга по выручке 2018 года - авиакомпания МАУ (27-27,5 млрд), также в топ-3 авиакомпания "Роза Ветров" (4-4,5 млрд) и "Азур Эйр Украина" (2-2,5 млрд).

Назва компанії Виручка 2018 року
ПАТ "Авіакомпанія "МАУ" 27,0 - 27,5 млрд
ТОВ "Авіаційна компанія "Роза Вітрів" 4,0 - 4,5 млрд
ТОВ "Авіакомпанія "Азур Ейр Україна" 2,0 - 2,5 млрд
ПРАТ "АК "Українські вертольоти" 1,5 - 2,0 млрд
ТОВ "ЯнЕір" ЛТД 1,5 - 2,0 млрд
ТОВ "Авіакомпанія Браво" 1,5 - 2,0 млрд
ТОВ "Авіакомпанія СкайАп" 1,0 - 1,5 млрд
ТЗОВ "Авіакомпанія "Атласджет Україна" 450 - 500 млн
ТОВ "Анда Ейр" 400 - 450 млн
ПРАТ "МААК "УРГА" 300 - 350 млн


Табл. ТОП-10 компаний авиационного транспорта по выручке 2018 года

"С финансовой устойчивостью у авиакомпаний ситуация не такая приятная. Ни одно из предприятий не получило самый высокий показатель FinScore (индекс финансовой устойчивости от YouControl) - А. Половина получила D (очень низкий уровень устойчивости). Хотя тройка из десяти имеет неплохой результат В и еще двое С", - говорится в исследовании.

Территориально компании ожидаемо сосредоточены в столице, хотя некоторые зарегистрированные и в не самом самых развитіх областных центрах.

 


Из топ-10 авиаперевозчиков только двое работают на рынке с 90-х (МАУ и УРГА). По 4 предприятия были основаны в 2000-х и 2010-х. В частности, только в 2017 году на рынок вышел отечественный лоукост - "СкайАп".

Экономическая правда

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