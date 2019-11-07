Топ-10 компаний авиа и водного транспорта - исследование
Среди топ-10 компаний водного транспорта по выручке 2018 года лидирует "Укрречфлот", среди авиаперевозчиков - МАУ.
Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного аналитиками YouControl.
Наибольшая выручка за 2018 год среди компаний водного транспорта - в "Укрречфлота" (1-1,5 млрд), также в топ-3 - ЧАО "УДП" (850-900 млн) и ООО "Пи энд Оy Mepитайм Юкрейн" (400 -450 млн).
Топ-10 компаний водного транспорта
|Назва компанії
|Виручка 2018 року
|АСК "Укррічфлот"
|1,0 - 1,5 млрд
|ПРАТ "УДП"
|850 - 900 млн
|ТОВ "Пі енд Оy Mepiтайм Юкрейн"
|400 - 450 млн
|ТОВ "Стивідорна інвестиційна компанія"
|250 - 300 млн
|ТОВ "Укрфлот-Сервіс"
|150 - 200 млн
|ТОВ "Укрферрі"
|100 - 150 млн
|ТОВ "АРТМА"
|95 - 100 млн
|ТОВ "РТК"
|75 - 80 млн
|ПРАТ "КРРП"
|65 - 70 млн
|ТОВ "Еніре"
|65 - 70 млн
Табл. ТОП-10 компаний водного транспорта по выручке 2018 года
"Количество направлений, которыми занимается эти топ-10 предприятий, достаточно скромное. Их всего два и это грузовой морской (7 компаний) и речной транспорт (3 компании)", - говорится в сообщении.
Среди этих компаний только три предприятия были основаны в 90-х годах ( "Укрречфлот", "УДП", "КРРП"). Еще трое ( "Стивидорная инвестиционная компания", "АРТМА" и "Енире") работают на рынке с 2000-х, а остальные четверо - созданы, начиная с 2010 (в том числе две - "Укрфлот-Сервис" и "Пи энд Оy Mepитайм Юкрейн " - в 2017 году).
"Компании из топ-10 являются финансово стабильными. Половина из них имеет показатель FinScore (индекс финансовой устойчивости от YouControl) - А, еще три - В. При этом только два предприятия имеют FinScore С (не ниже среднего) , и ни одно - D (очень низкий уровень устойчивости)", - заявляют аналитики YouControl.
5 компаний в течение прошлого года зарабатывали экспортом. "Укрречфлот", "УДП" и "Пи энд Оy Mepитайм Юкрейн" продавали в Румынию, Эстонию, Австрию, Болгарию и ОАЭ в основном различные суда, плавучие маяки, краны, баржи, буксиры.
"Стивидорная инвестиционная компания" экспортировала в Мальту и Чехию топливную древесину, стружку, опилки и т.д. Разнообразный экспорт, более 200 категорий товаров, имела "Укрферри" - она реализовала в Грузии и Словакии хлебобулочные и кондитерские изделия, колбасы и мясо, сыры и другие молочные продукты, рыбу, соусы и многое другое.
Топ-10 авиаперевозчиков
В отличие от водного транспорта, мощные игроки авиарынка занимаются не грузовыми, а пассажирскими авиаперевозками. Все из десятки перевозчиков работают в категории "Пассажирский авиационный транспорт".
Лидер рейтинга по выручке 2018 года - авиакомпания МАУ (27-27,5 млрд), также в топ-3 авиакомпания "Роза Ветров" (4-4,5 млрд) и "Азур Эйр Украина" (2-2,5 млрд).
|Назва компанії
|Виручка 2018 року
|ПАТ "Авіакомпанія "МАУ"
|27,0 - 27,5 млрд
|ТОВ "Авіаційна компанія "Роза Вітрів"
|4,0 - 4,5 млрд
|ТОВ "Авіакомпанія "Азур Ейр Україна"
|2,0 - 2,5 млрд
|ПРАТ "АК "Українські вертольоти"
|1,5 - 2,0 млрд
|ТОВ "ЯнЕір" ЛТД
|1,5 - 2,0 млрд
|ТОВ "Авіакомпанія Браво"
|1,5 - 2,0 млрд
|ТОВ "Авіакомпанія СкайАп"
|1,0 - 1,5 млрд
|ТЗОВ "Авіакомпанія "Атласджет Україна"
|450 - 500 млн
|ТОВ "Анда Ейр"
|400 - 450 млн
|ПРАТ "МААК "УРГА"
|300 - 350 млн
Табл. ТОП-10 компаний авиационного транспорта по выручке 2018 года
"С финансовой устойчивостью у авиакомпаний ситуация не такая приятная. Ни одно из предприятий не получило самый высокий показатель FinScore (индекс финансовой устойчивости от YouControl) - А. Половина получила D (очень низкий уровень устойчивости). Хотя тройка из десяти имеет неплохой результат В и еще двое С", - говорится в исследовании.
Территориально компании ожидаемо сосредоточены в столице, хотя некоторые зарегистрированные и в не самом самых развитіх областных центрах.
Из топ-10 авиаперевозчиков только двое работают на рынке с 90-х (МАУ и УРГА). По 4 предприятия были основаны в 2000-х и 2010-х. В частности, только в 2017 году на рынок вышел отечественный лоукост - "СкайАп".
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua