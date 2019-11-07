Топ-10 компаний авиа и водного транспорта - исследование

Среди топ-10 компаний водного транспорта по выручке 2018 года лидирует "Укрречфлот", среди авиаперевозчиков - МАУ.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного аналитиками YouControl.

Наибольшая выручка за 2018 год среди компаний водного транспорта - в "Укрречфлота" (1-1,5 млрд), также в топ-3 - ЧАО "УДП" (850-900 млн) и ООО "Пи энд Оy Mepитайм Юкрейн" (400 -450 млн).

Топ-10 компаний водного транспорта

Табл. ТОП-10 компаний водного транспорта по выручке 2018 года

"Количество направлений, которыми занимается эти топ-10 предприятий, достаточно скромное. Их всего два и это грузовой морской (7 компаний) и речной транспорт (3 компании)", - говорится в сообщении.

Среди этих компаний только три предприятия были основаны в 90-х годах ( "Укрречфлот", "УДП", "КРРП"). Еще трое ( "Стивидорная инвестиционная компания", "АРТМА" и "Енире") работают на рынке с 2000-х, а остальные четверо - созданы, начиная с 2010 (в том числе две - "Укрфлот-Сервис" и "Пи энд Оy Mepитайм Юкрейн " - в 2017 году).

"Компании из топ-10 являются финансово стабильными. Половина из них имеет показатель FinScore (индекс финансовой устойчивости от YouControl) - А, еще три - В. При этом только два предприятия имеют FinScore С (не ниже среднего) , и ни одно - D (очень низкий уровень устойчивости)", - заявляют аналитики YouControl.

5 компаний в течение прошлого года зарабатывали экспортом. "Укрречфлот", "УДП" и "Пи энд Оy Mepитайм Юкрейн" продавали в Румынию, Эстонию, Австрию, Болгарию и ОАЭ в основном различные суда, плавучие маяки, краны, баржи, буксиры.

"Стивидорная инвестиционная компания" экспортировала в Мальту и Чехию топливную древесину, стружку, опилки и т.д. Разнообразный экспорт, более 200 категорий товаров, имела "Укрферри" - она ​​реализовала в Грузии и Словакии хлебобулочные и кондитерские изделия, колбасы и мясо, сыры и другие молочные продукты, рыбу, соусы и многое другое.

Топ-10 авиаперевозчиков

В отличие от водного транспорта, мощные игроки авиарынка занимаются не грузовыми, а пассажирскими авиаперевозками. Все из десятки перевозчиков работают в категории "Пассажирский авиационный транспорт".

Лидер рейтинга по выручке 2018 года - авиакомпания МАУ (27-27,5 млрд), также в топ-3 авиакомпания "Роза Ветров" (4-4,5 млрд) и "Азур Эйр Украина" (2-2,5 млрд).



Табл. ТОП-10 компаний авиационного транспорта по выручке 2018 года

"С финансовой устойчивостью у авиакомпаний ситуация не такая приятная. Ни одно из предприятий не получило самый высокий показатель FinScore (индекс финансовой устойчивости от YouControl) - А. Половина получила D (очень низкий уровень устойчивости). Хотя тройка из десяти имеет неплохой результат В и еще двое С", - говорится в исследовании.

Территориально компании ожидаемо сосредоточены в столице, хотя некоторые зарегистрированные и в не самом самых развитіх областных центрах.



Из топ-10 авиаперевозчиков только двое работают на рынке с 90-х (МАУ и УРГА). По 4 предприятия были основаны в 2000-х и 2010-х. В частности, только в 2017 году на рынок вышел отечественный лоукост - "СкайАп".

Экономическая правда