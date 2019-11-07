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Правительство купит более 800 полицейских авто для сельской местности

Четверг, 7 ноября 2019, 09:20

Кабинет министров выделил средства на покупку 822 полицейских авто для сельской местности.

Об этом говорится в сообщении на правительственном портале.

"Кабинет министров на своем заседании выделил средства на покупку 822 полицейских авто специально для маленьких городов и сельской местности", - указано в сообщении.

Отмечается, что реализация решения позволит уже в 2020 году повысить скорость реагирования полиции на вызовы в малых городах и селах.

Согласно сообщению, в будущем году проект охватит почти 30 тыс маленьких городов Украины, где проживает около 28 млн граждан и предусматривает привлечение еще 3,2 тыс офицеров громад для работы в объединенных территориальных громадах.

Экономическая правда

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МВД автомобили

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