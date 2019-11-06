Самый популярный альтернативный транспорт для украинцев — аналитика

Чаще всего украинцы ищут скутеры, мотоциклы и мопеды, менее популярен экологический транспорт - электросамокаты и электроскутеры.

Самым популярным видом транспорта в больших городах Украины является скутер – 36% запросов во Львове, 34% - в Харькове и 25% - в Днепре. Дешевле всего его можно купить в Харькове (4 400 грн) и Днепре (4 600 грн). Во Львове средняя цена на скутер составит 4 800 грн.

Жители Одессы, Харькова, Днепра и Львова, ищут мотоциклы в каждом пятом случае.

Жителям Днепра байки обойдутся в среднем в 11 000 грн, Харькова – 13 800 грн. Во Львове за мотоцикл просят 15 000 грн, в Одессе на 600 грн больше - 15 600 грн.

В столице же самым популярным оказался мотоцикл – его искали в 23% случаев. Средняя цена на байки составила 17 200 грн. Однако объявлений о продаже - всего 11%.

Также киевляне активно интересуются скутерами и электросамокатами: каждый пятый запрос пришелся именно на эти ТС.

Скутеры предлагают купить в 60% объявлений. Обойдется такая покупка в среднем в 4 600 грн – скутер входит в топ-3 самых дешевых средств передвижения, что вместе с широким ассортиментом лишь способствует его популярности.

Самыми дорогими оказались электровелосипед (19 000 грн) и электромотоцикл (38 000 грн). Однако их ищут только в 1% и 2% случаев соответственно, и объявлений о продаже этих ТС меньше всего.

Хорошие новости для любителей современного экологичного транспорта: за 3 450 грн в среднем можно стать счастливым обладателем гироборда, гироскутер обойдется в 3 400 грн – это самые бюджетные виды персонального транспорта на OLX. Продают их в 16% случаев.