Кабмин одобрил привлечение 450 миллионов евро на развитие дорог

Кабинет министров одобрил привлечение 450 миллионов евро кредитов от Европейского инвестиционного банка на развитие дорог в Украине.

Это решение было принято на заседании правительства 6 ноября, сообщил премьер Алексей Гончарук.

"Приняли решение о привлечении 450 миллионов евро кредитов на развитие дорог от Европейского инвестиционного банка.

Это один из крупных инвестиционных проектов с нашими партнерами с целью строительства дорог в ближайшие годы. Это кредит, который мы берем под достаточно низкий процент - до 2% годовых", - сказал он.

По его словам, на финансирование инфраструктурных проектов существует мультипликатор, то есть каждая гривня инвестирована в инфраструктурные проекты приведет к созданию новых рабочих мест, росту бизнес-активности и доходов бюджета.

Средства выделили на развитие дорог Европейской транспортной сети TEN-T.

Экономическая правда