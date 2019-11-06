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Monobank готовит новую функцию совместной оплаты

Среда, 6 ноября 2019, 13:26

Розничный мобильный банк monobank готовится к запуску новой функции совместной оплаты Split bill.

Об этом в Facebook написал один из сооснователей банка Олег Гороховский.

"Теперь поделить счет с друзьями в кафе и ресторанах станет совсем удобно и весело. Просто выбираете сумму, которую хотите разделить с друзьями, выбираете друзей из телефонной книги или друзья трясут смартфоном, и они появляются у вас рядом с контактами для разделения счета. Указываете, как делить чек, после чего друзьям приходит запрос на оплату", - написал Гороховский.

Для этой функции monobank не будет применять тариф за перевод в счет кредитных средств, а значит, дополнительных расходов не возникнет, добавил он.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Украина" в monobank, оплата по чеку проводится одним из участников, которому другие участники переводят деньги в счет оплаты части чека.

Напомним:

Monobank это первый проект Fintech Band, которую запустили Дмитрий Дубилет, Олег Гороховский и Михаил Рогальский после ухода из "Приватбанка".

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Monobank

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