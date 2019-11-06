Президент подписал закон, который ускорит таможенные процедуры

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №1048, который введет в Украине институт авторизованого экономического оператора (АЭО) и приблизит таможенные процедуры к стандартами ЕС.

Об этом сообщает сайт Министерства финансов.

По мнению Минфина, внедрение программы АЭО в Украине ускорит таможенные процедуры и повысит конкурентоспособность украинского бизнеса.

Законопроект был разработан для исполнение обязательств Украины в рамках Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом и Соглашения Всемирной торговой организации об упрощении процедур торговли.

Отмечается, что программы авторизованного экономического оператора уже реализованы в 83 странах мира, еще 19 стран находятся в стадии их активного внедрения.

За последний год значительно возросло количество заключенных международных соглашений о взаимном признании АЭО - с 57 до 78.

Как сообщает Минфин, программа АЭО предоставляет для предприятий:

- ускорение прохождения таможенных процедур (пониженный уровень риска; процедура упрощенного декларирования)

- повышение сервиса предоставления таможенных услуг (возможность поступления товаров сразу на склад компании, предупреждение об осуществлении физического досмотра груза)

- экономия расходов (уменьшение задержек на границе, уменьшение расходов на услуги таможенных терминалов)

- предсказуемость ведения бизнеса (прозрачные и заранее понятные процедуры таможенного оформления, повышение уровня безопасности и улучшения связи между партнерами в цепи поставок).

Статус АЭО смогут получать предприятия, которые занимаются международной торговлей: импортеры, экспортеры, производители, экспедиторы, перевозчики, таможенные представители.

Этот статус позволит им проходить таможенные формальности в упрощенном режиме.

Статус АЭО компании смогут получить, если они не имели судимостей за контрабанду наркотиков и лекарств, не нарушали таможенные правила и не были привлечены к ответственности за преступления в хозяйственной сфере.

Напомним, что соответствующий законопроект Верховная Рада приняла в целом 2 октября 2019.

Экономическая правда