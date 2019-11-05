Велика Кишеня запустила технологию оплаты товаров лицом

В Киеве сеть супермаркетов "Велика Кишеня" запустила технологию оплаты лицом FacePay24 на кассах самообслуживания.

Об этом сообщил менеджер Visa по работе с торгово-сервисными предприятиями Алексей Власенко в Facebook.

Для того, чтобы оплатить свои покупки, покупателю достаточно посмотреть в камеру, расположенную над монитором на кассе самообслуживания. Камера отсканирует лицо и сравнит с имеющимися образцами в базе данных.

Сообщается, что в основе сервиса — технология FaceID от ПриватБанка. Чтобы начать ею пользоваться, необходимо сделать селфи в приложении Приват24 и привязать к фото свою банковскую карту Visa.

Напомним, в сентябре государственный "Приватбанк" при поддержке компании Visa запустил в Украине технологию биометрической оплаты FacePay24 для розничных торговых сетей. Первыми пользователями стали магазины национальной сети HOP HEY в Днепре.