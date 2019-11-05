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Президент Roshen расширяет свой агробизнес

Вторник, 5 ноября 2019, 16:21

Президент корпорации Roshen Вячеслав Москалевский планирует построить вторую ферму на предприятии "Летичев Агро", бенефициаром которого он является.

Об этом он сказал на встрече с журналистами.

"Ферма насчитывает поголовье в 1000 коров на 32 т молока в сутки. В этом году планирую модернизировать доильный зал", - отметил Москалевский.

По его словам, проектирование второй фермы планируют начать в 2020 году. После ее открытия суммарное поголовье скота вырастет до 3 тысяч корыв.

Молоко производства "Летичев Агро" покупают фабрики корпорации Roshen. По словам Москалевского, каждый день они перерабатывают около 600 т молока.

Сумму инвестиций в свой проект он не озвучил.

Вячеслав Москалевский, который также является миноритарным акционером корпорации Roshen, приобрел компанию "Летичев Агро" (Хмельницкая обл.) в январе 2019 года. Продавцом выступил агрохолдинг Агропросперис, который принадлежит американским инвесторам.

Экономическая правда

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агросектор Roshen

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