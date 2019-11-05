В "Киевстаре" рассказали, сколько в среднем зарабатывают на 1 абоненте

В 3 квартале 2019 года средний доход оператора "Киевстар" от абонента мобильной связи составлял 69 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что в 3 квартале количество абонентов, пользующихся мобильным интернетом, выросло на 12%, а использование дата-трафика на абонента - на 69%.

Капитальные расходы "Киевстара" составили 1,4 млрд грн - это на 86% больше, чем в аналогичном квартале 2018 года.

Общий доход компании увеличился на 18,3% - до 5,8 млрд грн. грн. Выручка от услуг мобильной связи выросла на 18,8%, до 5,4 млрд грн.

Доходы от услуг мобильной передачи данных увеличились на 36,9% по сравнению с 3 кварталом 2018 года, до 2,8 млрд грн, и составляют 51% в общем доходе от мобильной связи.

В компании сообщили, что доходы от услуг фиксированной связи в 3 квартале выросли на 10,3% - до 333 млн грн.

"Количество абонентов, которые подключили услугу "Домашний интернет", увеличилась на 11% и достигла 981 тыс. Средний доход (ARPU) от абонента этой услуги вырос на 4% по сравнению с 3 кварталом 2018-го, до 74 грн на абонента.

Отмечается, что в 3 квартале компания оплатила налогов, сборов и платежей за радиочастоты на сумму 2 млрд грн.

Экономическая правда