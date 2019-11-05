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Проект госбюджета на 2020 год будет существенно изменен — министр финансов

Вторник, 5 ноября 2019, 10:30
 
фото дмитрия ларина

Проект государственного бюджета на 2020 год будет существенно изменен ко второму чтению.

Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова в интервью Экономической правде.

По ее словам, пересмотр главного финансового документа страны произойдет из-за нового макропрогноза и новой законодательной базы вместе с депутатскими предложениями.

"За неполные два месяца работы Верховная Рада приняла много важных реформ, которые будут иметь влияние на экономический рост. Это законы о концессиях, о приватизации, о выравнивании правил игры на таможне, о создании уполномоченных экономических операторов, об общем режиме транзита", - рассказала Маркарова.

По мнению министра, вышеуказанные законодательные инициативы будут имплементироваться в течение года, но в среднесрочной перспективе серьезно повлияют на экономический рост.

Маркарова считает, что Международный валютный фонд не "забракует" проект госбюджета из-за озвученных плановых показателей роста ВВП.

"5-7% [роста ВВП] – наша цель... Но бюджет не может рассчитываться целью, он рассчитывается на макропрогнозе... Для бюджета важен весь набор показателей. Это и номинальный ВВП, и инфляция, и потребление, и показатель курса гривны. Мы уже видим, что курс будет крепче", - заявила Маркарова.

Подробнее читайте по ссылке: Оксана Маркарова: 5-7% роста ВВП — амбициозная цель, но достижимая

Экономическая правда

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госбюджет Минфин

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