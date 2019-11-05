"Нафтогаз" одолжит на всемирных рынках полмиллиарда долларов — СМИ

НАК "Нафтогаз Украины" размещает еврооблигации сроком 7 лет на 500 миллионов долларов с доходностью 7,625%.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в банковских кругах.

Встречи с инвесторами в рамках подготовки сделки проходили с 30 октября в Лондоне, Нью-Йорке и Бостоне.

Книга заявок на долговые бумаги компании была открыта в 4 ноября.

Единственным организатором размещения выступает Citi.

В НАК подтвердили размещение евробондов, отметив, что спред к суверенным облигациям в ноябрьском размещении ниже на 23 базисных пункта, чем в июльском.

"Сейчас - 127, в июле был 150", - отметили в компании.

Напоминаем:

В июле 2019 года "Нафтогаз" разместил трехлетние еврооблигации на 335 млн долларов и пятилетние еврооблигации на 600 млн евро.

Доходность долларового выпуска составила 7,375%, доходность выпуска в евро - 7,125%.

Крупным покупателем транша в евро выступил ЕБРР (приобрел пятую часть).

Компания тогда заявляла, что средства ей необходимы для накопления к зиме повышенного объема газа в хранилищах, чтобы быть готовой к вероятному прекращению "Газпромом" транзита с 1 января 2020 года и усилить свои позиции в переговорах с российской газовой монополией.