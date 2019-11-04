Сервис аренды жилья Airbnb теперь доступен на украинском
Понедельник, 4 ноября 2019, 17:57
Сервис аренды жилья Airbnb можно использовать еще на 31 языке, в том числе на украинском.
Об этом сообщает FastCompany.
Теперь платформа поддерживает 62 языка. Кроме украинского, Airbnb добавил албанский, армянский, болгарский, эстонский, латвийский и другие.
В компании отмечают, что сейчас сервисом могут пользоваться около 4 млрд людей на родном языке.
Ранее Airbnb запустил сервис аренды VIP-жилья: можно снять виллу, замок или остров за 1 млн долларов в неделю.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua