Сервис аренды жилья Airbnb теперь доступен на украинском

Сервис аренды жилья Airbnb можно использовать еще на 31 языке, в том числе на украинском.

Об этом сообщает FastCompany.

Теперь платформа поддерживает 62 языка. Кроме украинского, Airbnb добавил албанский, армянский, болгарский, эстонский, латвийский и другие.

В компании отмечают, что сейчас сервисом могут пользоваться около 4 млрд людей на родном языке.

Ранее Airbnb запустил сервис аренды VIP-жилья: можно снять виллу, замок или остров за 1 млн долларов в неделю.

Экономическая правда