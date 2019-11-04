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Сервис аренды жилья Airbnb теперь доступен на украинском

Понедельник, 4 ноября 2019, 17:57

Сервис аренды жилья Airbnb можно использовать еще на 31 языке, в том числе на украинском.

Об этом сообщает FastCompany.

Теперь платформа поддерживает 62 языка. Кроме украинского, Airbnb добавил албанский, армянский, болгарский, эстонский, латвийский и другие.

В компании отмечают, что сейчас сервисом могут пользоваться около 4 млрд людей на родном языке.

Ранее Airbnb запустил сервис аренды VIP-жилья: можно снять виллу, замок или остров за 1 млн долларов в неделю.

Экономическая правда

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компании

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Экономическая правда
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