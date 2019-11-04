В Виннице открыли первую АЗС без персонала
В Виннице 1 ноября открыли первую полностью автоматизированную заправочную станцию - комплекс работает без вспомогательного персонала, а все операции водители выполняют самостоятельно.
Об этом сообщает местное издание 0432.ua.
Отмечается, что на реализацию проекта ушло 2 года.
Представитель компании "Global Energy" Максим Полищук рассказал, что АЗС работает по принципу самообслуживания.
Водитель приезжает, выбирает топливо (ДТ, 92 или 95), вставляет пистолет в бак, а дальше на терминале вводит нужную сумму и вносит средства. Рассчитаться за горючее можно наличными, с помощью PayPass, банковской или специальной топливной карточкой. За каждую заправку клиент получает чек.
Разработчики утверждают, что подобная автоматизированная заправка - первая в Украине.
В первый день работы услугами АЗС успели воспользоваться более полусотни человек.
Экономическая правда
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