В Виннице открыли первую АЗС без персонала

В Виннице 1 ноября открыли первую полностью автоматизированную заправочную станцию ​​- комплекс работает без вспомогательного персонала, а все операции водители выполняют самостоятельно.

Об этом сообщает местное издание 0432.ua.

Отмечается, что на реализацию проекта ушло 2 года.

Представитель компании "Global Energy" Максим Полищук рассказал, что АЗС работает по принципу самообслуживания.

Водитель приезжает, выбирает топливо (ДТ, 92 или 95), вставляет пистолет в бак, а дальше на терминале вводит нужную сумму и вносит средства. Рассчитаться за горючее можно наличными, с помощью PayPass, банковской или специальной топливной карточкой. За каждую заправку клиент получает чек.

Разработчики утверждают, что подобная автоматизированная заправка - первая в Украине.

В первый день работы услугами АЗС успели воспользоваться более полусотни человек.

Экономическая правда