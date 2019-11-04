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Учетная ставка была снижена единогласно — НБУ

Понедельник, 4 ноября 2019, 14:03

Все члены Комитета монетарной политики Национального банка по итогам заседания 22-23 октября высказались за снижение учетной ставки.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Участники дискуссии отметили, что сейчас есть достаточно макроэкономических оснований для быстрого смягчения монетарной политики, чем это ранее предполагал июльский макропрогноз. 

По итогам сентября, потребительская инфляция составила 7,5% в годовом измерении, а базовая инфляция - 6,5%, что есть ниже чем прогнозировал Нацбанк.

Отмечается, что решение по ускорению снижения учетной ставки базируется на ключевом предположении макроэкономического прогноза по успешному сотрудничеству с МВФ.

Среди рисков нереализации макроэкономического прогноза на конец 2020 (инфляция - 5%, экономический рост - 3,5-4%), может быть отсрочка новой программы сотрудничества с МВФ и усиление угроз для макрофинансовой стабильности, прежде всего в результате решений украинских судов.

По-прежнему, члены КМП считают возможным достижение учетной ставке уровня 8% на конец 2021 года при условии устойчивого снижения инфляции до цели 5%.

Напомним, что правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 15,5% годовых с 25 октября 2019 года.

Экономическая правда

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НБУ

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