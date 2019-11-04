Компания из орбиты "Укрбуда" добилась отмены 127–миллионного штрафа АМКУ за сговор

Суд отменил штрафы Антимонопольного комитета на 127,45 миллиона гривен компании "Северо-украинский строительный альянс" за сговор на трех строительных тендерах с компанией "Спецстрой-Плюс".

Об этом говорится в решениях Хозяйственного суда Киева, сообщает издание "Наші гроші".

Антимонопольный комитет уже подал апелляцию на оба решения.

В первом решении суда исследовались обстоятельства проведения строительных тендеров КП "Голосеево-будинвест" и ГУ "Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии имени Н.Н. Амосова", по результатам которых "Северо-украинский строительный альянс" получил подрядов на 2,74 млрд грн.

Рассмотрев правомерность решения АМКУ от 19 июня об искажении упомянутых торгов, судья отклонил доказательства регулятора.

Суд решил, что членство "Северо-украинского строительного альянса" и "Спецстрой-плюс" в корпорации "Укрбуд" не может рассматриваться как взаимодействие и сотрудничество компаний между собой, ведь вступление в корпорацию является правом субъектов предпринимательской деятельности на объединение.

Суд также не усмотрел причинно-следственной связи между предоставлением одной компанией другой возвратной финансовой помощи, учитывая что это право субъекта хозяйствования.

Суд также отклонил аргумент АМКУ, что предприятия фактически осуществляют деятельность по одному адресу, поскольку речь идет о многоэтажном доме, где компании находятся на разных этажах.

Кроме того, согласно сведениям в госреестре, компании-ответчики имеют разных директоров, учредителей и разные юридические адреса.

Суд отклонил довод АМКУ, что компании используют общие средства связи и контролируют счета друг друга, поскольку на страницах компаний в госреестре указаны разные номера контактных номеров.

Суд также не согласился с доводом, что компании имеют одних и тех же работников и взаимодействуют через связанных лиц, поскольку действующим законодательством это не запрещено.

АМКУ также установил, что компании получили банковские гарантии для участия в торгах в ПАО КБ "Глобус" в один и тот же день, а номера регистрации этих гарантий оказались последовательными, но суд решил, что при рассмотрении запросов банком ни одна из компаний не могла повлиять на номера банковских документов.

При этом "Северо-украинский строительный альянс" просил суд признать недействительным решение Антимонопольного комитета полностью – в части, которая касалась непосредственно компании, и в части, которая касалась ее конкурента на спорных торгах – ООО "Спецстрой-Плюс".

Однако суд удовлетворил иск только в части признания недействительным той части решения, в которой говорилось об ответственности истца.

Второй судебный процесс против АМКУ по иску "Северо-украинского строительного альянса" касается решения АМКУ от 7 мая 2019 года. В нем регулятор доказал заговор тех же ответчиков на торгах по реконструкции Шулявского моста в Киеве.

Напоминаем:

19 июня 2019 года АМКУ за совершение антиконкурентных согласованных действий, касающихся искажения результатов торгов, наложил штраф на ООО "Северо-украинский строительный альянс" - на сумму 56 млн гривень и ООО "Спецстрой-Плюс" - на сумму 56 млн гривень.

Уличение в нарушении закона автоматически лишает эти компании права участия в публичных закупках на 3 года.

В мае Комитет штрафовал эти же компании за другой заговор - на торгах по строительству корпуса Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Амосова и реконструкции гимназии им. Бойченко.

Тогда штраф составил около 150 млн грн.