Кабмин перевел все выплаты чиновникам в безналичную форму

Кабинет министров принял постановление согласно которому все выплаты сотрудникам органов власти будут выплачиваться в безналичной форме.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

Он отметил, что 60 млн грн в год тратят центральные органы власти и обладминистрации на банковские комиссии из-за того, что платят зарплату наличными.

Около 7% сотрудников получают зарплату наличными, а не на банковский счет.

"Это вопрос не только сбережения государственных средств, но и элементарной финансовой культуры. Никакой cashless (безналичный расчет – ЭП) мы не построим, если не начнем с себя. 60 млн грн - это не такая большая сумма в масштабе всего бюджета. Но это - одно из многих мероприятий, которые мы делаем, чтобы выполнить строгие KPI по оптимизации бюджета, которые ставит Владимир Зеленский и Алексей Гончарук", - написал Дубилет.

Экономическая правда