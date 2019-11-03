Госдолг США превысил рекордные 23 триллиона долларов
Воскресенье, 3 ноября 2019, 13:27
По состоянию на 31 октября государственный долг США превысил рекордную отметку в 23 трлн долларов.
Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на данные Минфина США.
В феврале американский госдолг составил 22 трлн долларов.
Напомним, за время президентства Дональда Трампа, который во время своей избирательной кампании пообещал "избавить" США от госдолга в течение восьми лет, долг США вырос более чем на 2 трлн долларов.
Уровень госдолга начал выравниваться в начале срока Трампа, однако вновь стал расти в 2018 году.
К концу 2018 года он составлял 21,9 трлн долларов.
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