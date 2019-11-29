Минэкономики уволило руководителей 5 заводов "Укрспирта"
Пятница, 29 ноября 2019, 16:29
Министерство экономики уволило руководителей Артемовского, Липницкого, Новоборовицкого мест осуществления деятельности и хранения спирта, также уволился в.и.о. руководителя Борокского МПД.
Об этом сообщил в Facebook глава министерства Тимофей Милованов.
По его словам, причина увольнений - нарушение порядка ведения производственной деятельности.
"Сейчас завершаются аудиты в Концерне и ГП "Укрспирт". Предварительные результаты - неутешительны. Уже несколько лет подряд мы спонсируем абсолютно неприбыльные предприятия, которые еще и наносят ущерб государству", - подчеркнул министр.
Экономическая правда
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