Минэкономики уволило руководителей 5 заводов "Укрспирта"

Министерство экономики уволило руководителей Артемовского, Липницкого, Новоборовицкого мест осуществления деятельности и хранения спирта, также уволился в.и.о. руководителя Борокского МПД.

Об этом сообщил в Facebook глава министерства Тимофей Милованов.

По его словам, причина увольнений - нарушение порядка ведения производственной деятельности.

"Сейчас завершаются аудиты в Концерне и ГП "Укрспирт". Предварительные результаты - неутешительны. Уже несколько лет подряд мы спонсируем абсолютно неприбыльные предприятия, которые еще и наносят ущерб государству", - подчеркнул министр.

Экономическая правда