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В "Укргаздобыче" прошел обыск

Пятница, 29 ноября 2019, 15:20

Нацполиция и СБУ утром 29 ноября провели обыск в аппарате управления компании "Укргаздобыча".

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В "Укргаздобыче" не назвали причины обыска, но добавили, что во время обыска была изъята компьютерная техника.

В компании подчеркнули, что постановлением разрешение на изъятие такой техники не предоставлялось.

"Со своей стороны, Укргаздобыча сотрудничала с представителями правоохранительных органов и предоставляла всю необходимую документацию", - говорится в сообщении.

Экономическая правда

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Укргаздобыча

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