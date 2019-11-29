В "Укргаздобыче" прошел обыск

Нацполиция и СБУ утром 29 ноября провели обыск в аппарате управления компании "Укргаздобыча".

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В "Укргаздобыче" не назвали причины обыска, но добавили, что во время обыска была изъята компьютерная техника.

В компании подчеркнули, что постановлением разрешение на изъятие такой техники не предоставлялось.

"Со своей стороны, Укргаздобыча сотрудничала с представителями правоохранительных органов и предоставляла всю необходимую документацию", - говорится в сообщении.

Экономическая правда