"Нафтогаз" хочет исполнить решение про штраф "Газпрома" на 2,6 миллиарда долларов в Латвии

НАК "Нафтогаз Украины" подала ходатайство в суд Видземского предместья Риги о признании и приведении в исполнение на территории Латвии решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору от 28 февраля 2018 года.



Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Газпром" (MOEX: GAZP) в отчете по МСФО сообщает, что заседание суда по этому ходатайству запланировано на конец апреля 2020 года. ПАО "Газпром" изучает возможности по защите своих интересов, отмечает российская компания.

Напомним:

В феврале 2018 Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" штраф 4,63 млрд долларов за недозагрузки украинской трубы. С учетом ранее принятого решения по контракту на поставку "Газпром" доплатить украинской стороне 2,56 млрд долларов. "Газпром" обжаловал это решение в шведском суде.

"Нафтогаз Украины" пытается взыскать в международных судах с "Газпрома" 2,6 млрд долларов. При этом из-за нежелания выполнить решение арбитража долг "Газпрома" перед "Нафтогазом" увеличился на 200 млн долларов в виде набежавших процентов.

Также недавно "Нафтогаз" выиграл апелляцию по первой жалобе российского "Газпрома" на решение Стокгольмского арбитража, который удовлетворил требования украинской компании о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита.

Подробнее о сути и результатах спора между компаниями читайте в материале: Нафтогаз vs Газпром: кто выиграл битву под Стокгольмом