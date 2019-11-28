Банк Сич изменил название на Пауэр Банк
На внеочередном общем собрании акционеров АО "Банк Сич" 27 ноября было принято решение об изменении названия финучреждения на АО "Пауэр Банк".
Об этом говорится в сообщении на официальном сайте учреждения.
"Отныне хорошо знакомый и любимый многими АО "Банк Сич" носит новое имя - АО "Пауэр Банк". И команда банка готова к тому, чтобы качество его услуг, а также предлагаемые клиентам возможности полностью соответствовали имени", - сообщают в банке.
Отмечается, что банк также выбрал новый вектор развития.
В частности, планируется расширить спектр онлайн-услуг, создать и оптимизировать новые банковские продукты, внедрить современные инструменты кредитования, инвестирования и сбережения средств.
Также завершаются работы по созданию онлайн-банкинга.
Акционеры банка 27 ноября избрали нового главу набсовета Валерия Раздорожного, владеющего 31,016% акций. Он сменил на этом посту сопредседателя SP Angel Corporate Finance (Великобритания) Роберта Джонсона.
Экономическая правда
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