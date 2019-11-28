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Банк Сич изменил название на Пауэр Банк

Четверг, 28 ноября 2019, 18:44


На внеочередном общем собрании акционеров АО "Банк Сич" 27 ноября было принято решение об изменении названия финучреждения на АО "Пауэр Банк".

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте учреждения.

"Отныне хорошо знакомый и любимый многими АО "Банк Сич" носит новое имя - АО "Пауэр Банк". И команда банка готова к тому, чтобы качество его услуг, а также предлагаемые клиентам возможности полностью соответствовали имени", - сообщают в банке.

Отмечается, что банк также выбрал новый вектор развития.

В частности, планируется расширить спектр онлайн-услуг, создать и оптимизировать новые банковские продукты, внедрить современные инструменты кредитования, инвестирования и сбережения средств.

Также завершаются работы по созданию онлайн-банкинга.

Акционеры банка 27 ноября избрали нового главу набсовета Валерия Раздорожного, владеющего 31,016% акций. Он сменил на этом посту сопредседателя SP Angel Corporate Finance (Великобритания) Роберта Джонсона.

Экономическая правда

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