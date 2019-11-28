Агентство Moody's улучшило прогнозы рейтингов 7 украинских банков

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service улучшило прогнозы рейтингов 7 украинских банков со "стабильного" на "позитивный".

Об этом сообщается на сайте агентства.

В частности, Moody's улучшило прогноз рейтингов Приватбанка, Ощадбанка, Укрэксимбанка, Райффайзен Банка Аваль, банка "Пивденный", АКБ, Сбербанка и Проминвестбанка.

Отмечается, что улучшение прогнозов рейтингов обусловлено повышением суверенного рейтинга Украины Саа1 на положительный, стабилизацией банковской системы, а также улучшением качества активов и рентабельности.

Также агентство подтвердило долгосрочные рейтинги необеспеченной задолженности Ощадбанка, многолетний рейтинг необеспеченных долговых обязательств двух банков - Ощадбанка и Укрэксимбанка, и рейтинг субординированного долга Укрэксимбанка.

Напомним:

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service улучшило прогноз рейтингов правительства Украины со "стабильного" на "позитивный", подтвердив долгосрочные рейтинги эмитента и приоритетных необеспеченных кредитов Украины на уровне "Caa1".

Экономическая правда