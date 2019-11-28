Агентство Moody's улучшило прогнозы рейтингов 7 украинских банков
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service улучшило прогнозы рейтингов 7 украинских банков со "стабильного" на "позитивный".
Об этом сообщается на сайте агентства.
В частности, Moody's улучшило прогноз рейтингов Приватбанка, Ощадбанка, Укрэксимбанка, Райффайзен Банка Аваль, банка "Пивденный", АКБ, Сбербанка и Проминвестбанка.
Отмечается, что улучшение прогнозов рейтингов обусловлено повышением суверенного рейтинга Украины Саа1 на положительный, стабилизацией банковской системы, а также улучшением качества активов и рентабельности.
Также агентство подтвердило долгосрочные рейтинги необеспеченной задолженности Ощадбанка, многолетний рейтинг необеспеченных долговых обязательств двух банков - Ощадбанка и Укрэксимбанка, и рейтинг субординированного долга Укрэксимбанка.
Напомним:
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service улучшило прогноз рейтингов правительства Украины со "стабильного" на "позитивный", подтвердив долгосрочные рейтинги эмитента и приоритетных необеспеченных кредитов Украины на уровне "Caa1".
Экономическая правда
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