Абромавичус рассказал о своем аграрном бизнесе
Руководитель "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус имеет долю 20% в аграрной компании "Агро регион", которая експлатуе 38 тысяч гектаров земли в Украине.
Об этом он сказал в интервью ЭП.
По его словам, в 2007 году компания East Сapital, в которой он работал, купила компанию "Агро регион" и до сих пор является ее акционером.
Абромавичус рассказал, что в "Агро регионе" "те же шесть партнеров, что и в East Сapital, только с разными долями".
Он отметил, что его доля - 20%.
На вопрос, на каких условиях "Агро регион" эксплуатирует 38 тысяч гектаров земли в Украине, руководитель "Укроборонпрома" ответил:
"Арендует у около 12 тыс пайщиков. Платим аренду за 1 гектар 150 дол. в год. Это тоже достаточно искаженные мифические цифры, что аренда низкая".
В то же время Абромавичус считает неконституционным запрет на продажу земли и считает, что рынок земли нужно открывать.
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Экономическая правда
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