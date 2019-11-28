Абромавичус рассказал о своем аграрном бизнесе

Руководитель "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус имеет долю 20% в аграрной компании "Агро регион", которая експлатуе 38 тысяч гектаров земли в Украине.

Об этом он сказал в интервью ЭП.

По его словам, в 2007 году компания East Сapital, в которой он работал, купила компанию "Агро регион" и до сих пор является ее акционером.

Абромавичус рассказал, что в "Агро регионе" "те же шесть партнеров, что и в East Сapital, только с разными долями".

Он отметил, что его доля - 20%.

На вопрос, на каких условиях "Агро регион" эксплуатирует 38 тысяч гектаров земли в Украине, руководитель "Укроборонпрома" ответил:

"Арендует у около 12 тыс пайщиков. Платим аренду за 1 гектар 150 дол. в год. Это тоже достаточно искаженные мифические цифры, что аренда низкая".

В то же время Абромавичус считает неконституционным запрет на продажу земли и считает, что рынок земли нужно открывать.

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Экономическая правда