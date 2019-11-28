Банки продолжают обманывать клиентов – исследование

Украинские банки все еще не придерживаются многих положений Закона "О потребительском кредитовании", несмотря на некоторые улучшения.

Об этом свидетельствуют результаты исследования в сфере потребительского кредитования Проекта USAID "Трансформация финансового сектора".

Ни один из исследованных банков не получил полностью положительной оценки соблюдения требований закона 2017 года.

Чаще всего нарушения законодательства касались раскрытия информации на преддоговорном этапе, незаконных условий договоров, расчета реальной стоимости кредита и вопросов услуг третьих лиц.

По результатам исследования обязательное страхование для предоставления кредитов на личные нужды на сумму 5000-5500 грн, которое требовалось 14 банками из 20 участников исследования методом "тайного покупателя", все еще является серьезной проблемой.

При заключении кредитного договора потребителям отказывали в их законном праве выбирать страховую компанию. Требование банков заключать договоры страхования также значительно повышает фактические расходы по кредиту.

По кредитным договорам, заключенным "тайными покупателями", заявленная реальная годовая процентная ставка банков (учитывает все платежи в пользу банка и не учитывает страхования) составляла от 54% до 338%, а средняя ставка составляла 119%.

"Это наше третье исследование в сфере потребительского кредитования. Его результаты неудовлетворительны, но они не удивили нас. Соблюдение банками и другими кредиторами действующего законодательства фактически является добровольным. Но это изменится в январе 2020 года, когда вступят в силу положения нового закона о защите прав потребителей, предусматривающие санкции за нарушения в сфере потребительского кредитования", - отметила заместитель руководителя Проекта USAID "Трансформация финансового сектора" Юлия Витка.

Исследование свидетельствует о том, что развитию потребительского кредитования в Украине мешает отсутствие прозрачности и скрытые расходы.

Экономическая правда