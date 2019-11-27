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Еще одна международная платежная система начнет работу в Украине

Среда, 27 ноября 2019, 18:28

Национальный банк принял решение о согласовании условий и порядка деятельности в Украине международной платежной системы Transfast.

Соответствующее решение 25 ноября принял комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем НБУ, сообщает пресс-служба регулятора.

"Приход новой платежной системы на рынок Украины подтверждает привлекательность и перспективность Украины для инвесторов и дает новый толчок для повышения уровня качества финансовых услуг и развития рынка платежных систем в Украине", - отметили в Нацбанке.

Международная платежная система Transfast является глобальной системой перевода средств, предоставляющей услуги перевода средств в более 125 странах (в регионах Азии, Европы, Африки, Соединенных Штатах Америки, Канады, Индии и Австралии) и насчитывает более 300 участников во всем мире.

Transfast стала уже восьмой в Украине международной платежной системой перевода средств, платежной организацией которой является нерезидент.

Экономическая правда

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