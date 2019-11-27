Кабмин утвердил законопроект об электронных трудовых книжках

Кабинет министров на заседании 27 ноября одобрил законопроект о переводе трудовых книжек в цифровой формат.

Об этом сообщает Правительственный портал.

"Работники не должны будут продолжать советскую практику сбора кучи справок для подтверждения трудового стажа в случае потери бумажной трудовой книжки или расхождениях в данных о работе.

Вместе с тем пенсии и социальные выплаты постепенно станут назначаться автоматически, без лишней бюрократии и необходимости приходить для этого в органы Пенсионного фонда", - заявил премьер Алексей Гончарук.

Отмечается, что в случае одобрения законопроекта Верховной Радой, электронная версия трудовой книжки уменьшит нагрузку на роботадетелей и самозанятых работников - ФЛП.

Как отметил в Facebook министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, также правительство приняло постановление, которым предусмотрено, что граждане смогут попросить работодателя передать в электронной форме информацию о стаже до 2000 года (сейчас в Пенсионного фонда есть информация только с 2000 года).

"Это позволит в будущем сделать назначения пенсий и других социальных выплат полностью дистанционно, без необходимости посещать Пенсионный фонд.

Также приняли еще одну крутую штуку. Этим постановлением мы дали возможность получать электронные сервисы пенсионного фонда (например, всевозможные справки) не только с помощью цифровой подписи, но и с помощью BankID. Цифровая подпись имеет все еще низкое проникновение среди украинцев, а Интернет-банками ПриватБанка, monobank и других банков-участников пользуются многие", - написал Дубилет.

Экономическая правда