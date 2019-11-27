Площадь введенного в эксплуатацию жилья выросла на 48% — Госстат

В январе-сентябре 2019 года общая площадь принятого в эксплуатацию жилья, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, увеличилось на 48%, до 7,743 млн квадратных метров.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Отмечается, что объем принятого в эксплуатацию жилья в городской местности - 4,799 млн квадратных метров (62%), в сельской - 2,94 млн квадратных метров (38%).

Всего ввели в эксплуатацию 87 374 квартир, средняя площадь 1 квартиры - 88,6 квадратных метров.

В городской местности принято в эксплуатацию 61,5 тыс квартир (70,3% общего количества), в сельской - 25,9 тыс квартир (29,7%).

Кроме этого, за 9 месяцев 2019 года в стране принято в эксплуатацию дачные и садовые дома (новое строительство) общей площадью 560,5 тыс квадратных метров, из которых 263,4 тыс квадратных метров - в соответствии с Порядком.

"Общая площадь принятых в эксплуатацию дачных и садовых домов по сравнению с январем-сентябрем 2018 года увеличилась на 77,1%, при этом без учета площади, принятой в эксплуатацию в соответствии с Порядком, уменьшилась на 6,1%", - говорится в сообщении.

Экономическая правда