"Нафтогаз" подготовился к отделению "трубы"

НАК "Нафтогаз Украины" согласовал ряд решений, необходимых для отделения от компании деятельности по транспортировке природного газа.

Об этом говорится в документах, обнародованных на сайте "Укртрансгаза".

"Нафтогаз" своим решением утвердил рыночную стоимость используемых при транспортировке природного газа активов УТГ, которые в рамках анбандлинга передаются компании "Оператор газотранспортной системы Украины", на уровне 3,209 млрд грн.

Другим решением "Нафтогаз" постановил осуществить отчуждение обозначенных активов с целью их передачи ОГТСУ.

Также "Нафтогаз" поручил "Укртрансгазу" подписать договор о продаже "Магистральным газопроводам Украины" 100% доли уставного капитала ОГТСУ.

"Укртрансгаз", в соответствии с решением акционера, должен заключить с ОГТСУ соглашение о покупке новым оператором 950 млн куб. м природного газа с ожидаемой стоимостью более 3 млрд грн.

Право собственности перейдет от АО "Укртрансгаз" к МГУ с 1 января 2020 года.

Договор купли-продажи будет подписан на условиях рассрочки платежа сроком на 15 лет и установлением динамической цены, рассчитанной по согласованной сторонами формуле.

Напоминаем:

В сентябре 2019 года правительство обновило план анбандлинга "Нафтогаза".

Новым оператором газотранспортной системы будет ОГТСУ, которая является 100% "дочкой" "Укртрансгаза".

ОГТСУ будет передано в собственность АО "Магистральные газопроводы Украины", 100% акций которого Кабмин уже передал в управление Министерству финансов.

Новый оператор, которому государство передаст в управление газотранспортную систему сроком на 15 лет, сможет полноценно заработать с 1 января 2020 года.

Модель анбандлинга НАК открывает дорогу для подписания нового транзитного договора между РФ и Украиной.

Действующий 10-летний транзитный контракт между "Нафтогазом " и "Газпромом" заканчивается 1 января 2020 года.

Экономическая правда