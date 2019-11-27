"Нафтогаз" подготовился к отделению "трубы"
НАК "Нафтогаз Украины" согласовал ряд решений, необходимых для отделения от компании деятельности по транспортировке природного газа.
Об этом говорится в документах, обнародованных на сайте "Укртрансгаза".
"Нафтогаз" своим решением утвердил рыночную стоимость используемых при транспортировке природного газа активов УТГ, которые в рамках анбандлинга передаются компании "Оператор газотранспортной системы Украины", на уровне 3,209 млрд грн.
Другим решением "Нафтогаз" постановил осуществить отчуждение обозначенных активов с целью их передачи ОГТСУ.
Также "Нафтогаз" поручил "Укртрансгазу" подписать договор о продаже "Магистральным газопроводам Украины" 100% доли уставного капитала ОГТСУ.
"Укртрансгаз", в соответствии с решением акционера, должен заключить с ОГТСУ соглашение о покупке новым оператором 950 млн куб. м природного газа с ожидаемой стоимостью более 3 млрд грн.
Право собственности перейдет от АО "Укртрансгаз" к МГУ с 1 января 2020 года.
Договор купли-продажи будет подписан на условиях рассрочки платежа сроком на 15 лет и установлением динамической цены, рассчитанной по согласованной сторонами формуле.
Напоминаем:
В сентябре 2019 года правительство обновило план анбандлинга "Нафтогаза".
Новым оператором газотранспортной системы будет ОГТСУ, которая является 100% "дочкой" "Укртрансгаза".
ОГТСУ будет передано в собственность АО "Магистральные газопроводы Украины", 100% акций которого Кабмин уже передал в управление Министерству финансов.
Новый оператор, которому государство передаст в управление газотранспортную систему сроком на 15 лет, сможет полноценно заработать с 1 января 2020 года.
Модель анбандлинга НАК открывает дорогу для подписания нового транзитного договора между РФ и Украиной.
Действующий 10-летний транзитный контракт между "Нафтогазом " и "Газпромом" заканчивается 1 января 2020 года.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua