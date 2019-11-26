Курченко задолжал оккупированному Донбассу 400 миллионов долларов – росСМИ

Компания "Внешторгсервис" получила отсрочку на два года по выплате долга перед промышленными предприятиями и угольными шахтами оккупированного пророссийскими боевиками Донбасса.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

"Внешторгсервис", принадлежащий Сергею Курченко, стал единственным покупателем угля Донбасса в 2018 году.

По данным источника, долг ВТС перед шахтами составляет около 8 млрд рублей (125 млн долларов).

По словам одного из собеседников агентства, в целом "бюджету" и захваченным боевиками предприятиям на Донбассе компания Курченко задолжала около 25 млрд руб. (около 400 млн долларов).

Источник, близкий к ВТС, заявил, что долг компании перед предприятиями боевиков так называемой "ДНР" составляет около 8 млрд руб., из которых угольщикам – 2,5 млрд руб., энергетикам – 3 млрд руб., а остальное – железнодорожникам и предприятиям снабжения.

Близкий к компании Курченко источник добавил, что ВТС должен закупать не менее 400 тыс. тонн угля в месяц, а вывозит 80-120 тыс. тонн. Компания, по его словам, за три года не отчисляла денег на капремонт металлургических предприятий.

По словам собеседников агентства, ВТС провел реструктуризацию долга, в результате которой выплаты по нему начнутся только через два года с оплатой равными долями в течение четырех лет. Начисления процентов по долгу не предусмотрено.

Курченко после бегства бывшего президента Виктора Януковича уехал в Россию, в 2017 году связанные с ним структуры получили в управление захваченные на Донбассе пророссийскими боевиками промышленные предприятия и угольные шахты.

Ранее они принадлежали в том числе компаниям ДТЭК и "Метинвест" Рината Ахметова.