Правительство увеличит бюджет Фонда социального страхования для выплаты больничных

Кабинет министров на заседании 27 ноября может принять решение об изменениях в бюджет Фонда социального страхования для его сбалансирования.

Это отметил заместитель министра социальной политики Олег Коваль, информирует пресс-служба ведомства.

"Минсоцполитики уже инициировало изменения в смету Фонда и запустило процедуру согласования для принятия Кабмином. То есть уже в эту среду, 27 ноября, Кабинет министров может принять решение об изменениях бюджета Фонда соцстрахования для его сбалансирования" - сказал Коваль.

Кроме того, он сообщил, что Министерство социальной политики созывает заседание правления Фонда социального страхования на пятницу, 29 ноября.

По словам Коваля, повестка дня этого заседания будет состоять из трех пунктов: избрание председателя правления Фонда, формирование постоянных комиссий правления Фонда и независимая аудиторская проверка Фонда соцстрахования с 1 августа 2017 года по настоящее время.

По мнению заместителя министра, "рассмотрение и принятие соответствующих решений позволит навести порядок в учреждении и обеспечить его бесперебойную работу".

В то же время он считает, что заседание правления Фонда, запланированное на 26 ноября и с единственным пунктом повестки дня - "О внесении изменений в бюджет Фонда на 2019 год", является нецелесообразным.

Напоминаем:

20 ноября 2019 года Фонд социального страхования сообщил, что приостановил перечисление средств на выплату материального обеспечения застрахованным лицам.

Выплаты будут возобновлены, когда правительство утвердит изменения в бюджет Фонда на 2019 год.

В то же время в Министерстве социальной политики заявили, что информация о приостановлении финансирования выплат Фондом социального страхования не соответствует действительности.

В тот же день, 20 ноября, Коваль заявил о возможной попытке рейдерского захвата Фонда социального страхования.

В ФССУ эту информацию опровергли и сообщили, что работают в штатном режиме.

Экономическая правда