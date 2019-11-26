Предприниматель выиграл тендер от Минобороны, но потом получил штраф в 145 тысяч

Основатель компании Drone.ua Валерий Яковенко выиграл тендер от Министерства обороны, но был оштрафован на 145 тысяч гривень и дисквалифицирован за пропуск встречи, о которой не был должным образом оповещен.

Этот случай Яковенко подробно описал в своем Facebook, сообщает AIN.UA.

Яковенко пишет, что тендерное задание было прописано с формулировками, которые допускали возможность участия только одной компании с рынка.

Тем не менее, его компания смогла собрать комплектацию, которая соответствовала техпараметрам и победить в открытых торгах, согласившись поставить оборудование на 18% дешевле цены ожидаемой закупки.



"Вне зависимости от сумм, в торгах может принимать участие только один поставщик, что позволяет выполнять предполагаемую отгрузку по максимальной цене. Для этого достаточно прописать весьма специфическое тендерное задание, желательно с упоминанием ожидаемого поставщика в пунктах технических соответствий...

..Нас могли бы дисквалифицировать по причине технического несоответствия, ведь ряд параметров был прописан под конкретного поставщика и они были невыполнимы никем "с улицы". Но нас решили проучить", - пишет предприниматель.

Как сообщается, процессом госзакупок для нужд обороны предусмотрена переговорная процедура с высоким уровнем ответственности за неявку на переговоры.

"Нам назначили переговоры и дали 4 часа на оформление пропусков на режимный объект и подготовку документов. Однако сообщить нам об этом никто не удосужился — даже в ходе наших проактивных уточнений по тендерной процедуре в день заседания тендерного комитета.

Сообщение о возможных переговорах было размещено в глубинах тендерной документации, где ни один из потенциальных претендентов не догадался бы его искать. И все это несмотря на наши постоянные и ежедневные звонки закупщикам минобороны", - заявляет Яковенко.

Когда компания захотела обжаловать решение, выяснилось что чиновник, отвечавший за закупку, который повлиял дисквалификацию и штраф в 145 тысяч гривень, со вчерашнего дня после оглашения штрафа ушел на пенсию.

"Это выяснилось в тот момент, когда была подана наша жалоба на действия закупщика", - объясняет Яковенко.