Все разделы
Укр / Рус

Предприниматель выиграл тендер от Минобороны, но потом получил штраф в 145 тысяч

Вторник, 26 ноября 2019, 14:05

Основатель компании Drone.ua Валерий Яковенко выиграл тендер от Министерства обороны, но был оштрафован на 145 тысяч гривень и дисквалифицирован за пропуск встречи, о которой не был должным образом оповещен.

Этот случай Яковенко подробно описал в своем Facebook, сообщает AIN.UA.

Яковенко пишет, что тендерное задание было прописано с формулировками, которые допускали возможность участия только одной компании с рынка.

Тем не менее, его компания смогла собрать комплектацию, которая соответствовала техпараметрам и победить в открытых торгах, согласившись поставить оборудование на 18% дешевле цены ожидаемой закупки.

"Вне зависимости от сумм, в торгах может принимать участие только один поставщик, что позволяет выполнять предполагаемую отгрузку по максимальной цене. Для этого достаточно прописать весьма специфическое тендерное задание, желательно с упоминанием ожидаемого поставщика в пунктах технических соответствий...

..Нас могли бы дисквалифицировать по причине технического несоответствия, ведь ряд параметров был прописан под конкретного поставщика и они были невыполнимы никем "с улицы". Но нас решили проучить", - пишет предприниматель.

Как сообщается, процессом госзакупок для нужд обороны предусмотрена переговорная процедура с высоким уровнем ответственности за неявку на переговоры. 

"Нам назначили переговоры и дали 4 часа на оформление пропусков на режимный объект и подготовку документов. Однако сообщить нам об этом никто не удосужился — даже в ходе наших проактивных уточнений по тендерной процедуре в день заседания тендерного комитета.

Сообщение о возможных переговорах было размещено в глубинах тендерной документации, где ни один из потенциальных претендентов не догадался бы его искать. И все это несмотря на наши постоянные и ежедневные звонки закупщикам минобороны", - заявляет Яковенко.

Когда компания захотела обжаловать решение, выяснилось что чиновник, отвечавший за закупку, который повлиял дисквалификацию и штраф в 145 тысяч гривень, со вчерашнего дня после оглашения штрафа ушел на пенсию.

"Это выяснилось в тот момент, когда была подана наша жалоба на действия закупщика", - объясняет Яковенко.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Минобороны

powered by lun.ua
Материалы по теме
Дело "Трейд Коммодити" о растрате средств Минобороны направили в суд 8 октября 2019, 10:20
Абромавичус выступает против подчинения "Укроборонпрома" Минобороны 13 сентября 2019, 19:36
"Укртатнафту" не допустили к тендеру Минобороны на 700 миллионов 6 сентября 2019, 15:46
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!