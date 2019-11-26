Баканов обсудил с бизнес-сообществом взаимодействие СБУ и бизнеса

Глава СБУ Иван Баканов заявил, что Служба безопасности Украины должна быть более открытой для бизнеса.

Об этом он сказал на встрече с представителями бизнес-сообщества, передает пресс-служба ведомства.

"Сегодня Служба безопасности является самой открытой среди других правоохранительных органов и в адрес СБУ поступает наименьшее количество жалоб от бизнеса", - отметил Баканов.

Согласно сообщению пресс-службы, это подтвердил бизнес-омбудсмен Марчин Свенчицкий.

По его словам, подписание меморандума между СБУ и бизнесом позволило значительно снизить количество жалоб, поступающих в адрес СБУ: если в 2017 году их было 41, то в 2019-м - 12.

При этом, большинство жалоб, в том числе касающиеся так называемых "писем счастья", решаются положительно.

Глава СБУ Иван Баканов сообщил, что в ведомстве проанализировали жалобы и обнаружили нарушения. Все материалы этой проверки переданы в ГБР, проводятся соответствующие расследования.

По словам главы СБУ, введение электронной системы подачи заявок на те или иные проверки значительно минимизирует злоупотребления.

Президент Союза украинских предпринимателей Вячеслав Климов подчеркнул, что главное, чего бизнес ждет от правоохранительных органов - это их предсказуемость, понятность правил игры и минимизация вмешательства в работу бизнеса. В этом контексте бизнес интересует: предусматривает ли реформа СБУ лишения ее экономических функций.

Баканов отметил, что, несмотря на то, что большинство спецслужб цивилизованного мира имеют такие функции, в проекте закона о Службе вообще нет слова "экономика". Реформа предусматривает переориентацию функций СБУ, в частности на защиту критической инфраструктуры.

Слово "коррупция" в законопроекте, по его словам, упоминается лишь один раз - речь идет о нулевой толерантности к ней среди сотрудников СБУ.

Экономическая правда