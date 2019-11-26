Газета "Зеркало недели" закрывает печатную версию

Общественно-политический еженедельник "Зеркало недели. Украина" закрывает печатную версию издания.

Информацию об этом изданию The Page подтвердила главный редактор Юлия Мостовая.

"То, что мы закрываемся, это однозначно. Но официально комментировать я не могу, пока не сообщу эту информацию в самом "Зеркале недели", - сказала Мостовая.

По информации The Page, официальное объявление о закрытии печатной версии должно быть опубликовано в ближайшем выпуске газеты, а последний номер выйдет на Новый год.

Подписку на печатную версию "Зеркало недели" официально закрыло несколько месяцев назад.

Интернет-версия "Зеркала недели. Украина" продолжит выходить онлайн - на сайте ZN.UA.

Первый выпуск газеты "Зеркало недели" увидел свет 8 октября 1994 года. Учредителями газеты стали Юрий Орликов, Владимир Мостовой и Юлия Мостовая. С 2011 года Юлия Мостовая является главным редактором издания.